VIDEO ⟩ Tallinna tuvi taastusravi teekond: kaks korda päevas füsioteraapiat, ees ootab vesivõimlemine

«Me ei tea täpselt, mis temaga juhtus, aga me teame, et selliste sulgede kaotus on ühe tuvi jaoks väga valus ja traumaatiline kogemus,» kirjutab Eesti Metsloomaühing oma sotsiaalmeediapostituses.

Ühingu sõnul jäi Mora pärast sulgede kaotust pikaks ajaks jääle kössitama ja seetõttu said tema väikesed varbad ja jalad tugeva külmakahjustuse. Viimased kümme päeva on ta saanud valuvaigisteid ja haavakreemi. Kuna tuvi pole valu tõttu kõikide nende päevade jooksul eriti liikunud, siis on tema jalad kaotanud ka igasuguse jõu. Lisaks on ühe jala varbad muutunud tuimaks ja kangeks.

Praeguseks on haavad ilusti paranemas ja Moira valu pole enam nii suur. Selleks, et ta uuesti kõndima õpiks käib Moira kaks korda päevas füsioteraapias, kus temaga «jalgratta» harjutusi tehakse ja varbaid liigutatakse. Järgmisest nädalast hakkab Moira saama ka veeteraapiat, mis tähendab soojas vannivees jalutamist.