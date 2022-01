ÕNNELIK LÕPP ⟩ 10-aastane tüdruk elas lumetormi üle võõrast koera kallistades

Ametivõimud ja kohalikud elanikud otsisid tüdrukut kogu öö. Otsingud keskendusid lemmikloomadega majadele, sest kohalikud teatasid, et nägid tüdrukut õhtul enne kadumist koeraga mängimas. Tüdruku vanemad rääkisid ka politseile, kui väga nende laps lemmikloomadega mängida armastas. Vabatahtlik otsija leidis tüdruku järgmisel hommikul, kui ta istus koos ühe koeraga tema aedikus ja kallistas teda, et sooja saada. Tüdruk viidi haiglasse ja ta on täiesti terve.