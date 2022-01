VIDEO ⟩ Hiiglaslik paavian näppas otsustusvõimetutelt gepardipoegadelt gaselli

Video filmis Laura Dyer, kes oli juhtumi tunnistajaks. Kaadril on näha, kuidas emane gepard oma poegadele pisikese gaselli on püüdnud. Ema tõi poegadele saaki, et õpetada neile jahti pidama.

«Gepardipojad on alla kuue kuu vanad ja nende ema püüdis selle gasellipojakese kinni, et õpetada neile jahti pidama. Muidugi ei teadnud nad, kuidas gaselli tappa, sest see oli esimene kord, kui nad jahtisid,» selgitas Dyer. Ta märkis, et mõnikord püüavad ja tapavad paavianid loomi, kuid see on nende jaoks väga ebatavaline.