Miks kassid omaniku kätt või jalga ründavad?

Tavaliselt juhtub see umbes nii: istud diivanil ja äkki tabab äkiline rünnak sinu kätt või jalga. See juhtub mõne sekundi ja siis jookseb kass järsult minema. See on vaid üks näide, tegelikult kogeb iga omanik seda erineval viisil ja erinevates olukordades. Toome välja mitu peamist põhjust, miks kass võib ootamatult omanikku hammustada teaduslikust ja psühholoogilisest vaatenurgast.

1. Iseloom

Nii nagu inimestel, on ka kassidel erinev temperament, sellised äkilised kassid liigitatakse koleerikuteks. Neil on hetki, mil neid ärritab kõik, isegi omanik, kes istub ja kõigutab jalga või kätt. Just sel hetkel ründab kass ootamatult omanikku, isegi hetkel, kui teda silitatakse.

2. Harjumus lapsepõlvest

Kui õpetasite kassi lapsepõlvest käe või jalaga mängima, siis täiskasvanuna ta aeg-ajalt teie kätt või jalga ka ründab. Selline kasside komme julgustab teda jahimehe mängu mängima nagu ta juba maast-madalast varakult on harjunud.

3. Domineerimine

See omadus on asjakohasem alfakassidele, kes peavad end majas domineerivateks lemmikloomadeks. Kuigi omanik ise ei pruugi sellest teadlik olla, ründab kass mõnikord inimese kätt ja näitab sellega oma domineerimist.

4. Energia ülejäägid

Kui te elate kassiga väikeses korteris või talle ei pöörata piisavalt tähelepanu, kogub kass emotsionaalset energiat, mis tuleb kuhugi panna. Nii hakkab kass ootamatult mööda maja ringi jooksma või näksima ja omanikku aktiivsetele mängudele kutsuma.

5. Sõbralikkus