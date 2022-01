PÄEVAKÄPP ⟩ Sinisilmne lontu Velias tahab puurist välja

Iseloomult on Velias väga sõbralik ja naudib tähelepanu. Kahjuks tekib kiisul toas stress, mistõttu peab ta puuris palju olema. Aga see on ju arusaadav, kui sind tuuakse kuskile, kus on veel sada teist sinusugust ja igasugune privaatsus oma ruumile puudub. Teiste kassidega Veliasel probleemi pole ja oma rahuliku iseloomuga sobiks ta igasse peresse suurepäraselt!