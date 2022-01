INTERVJUU ⟩ Aleksei Turovski loeb loomadele luuletusi: «Inimhäälel on fantastiline võime informeerida loomi oma kavatsustest»

Oh, neid me ei jõuaks loendada. Nad on mul kõik meeles, mul on loomadega seotud mälu. Mul on olnud kalad vähemalt 14 liigist, sabalised kahepaiksed aksolotlid. Nemad elasid mul aastaid, väga toredad. Ja siis minu lemmik nastik, kelle ma päästsin aprillikuus, kui olin 11-aastane. Leidsin ta linna pealt ühest roosipõõsast, neid kaeti metsast toodud põhuga talveks ja ilmselt koos sellega toodi ka see loom sinna. Nii et ta oli talveunes ja siis aprillis, kui läks soojaks, ärkas, hakkas liikuma ja siis rahvas karjus, et „madu-madu”... mina juhtusin, jumal tänatud, seal juures olema, pistsin ta kiiresti põuetaskusse ja jooksin koju. Ja ta elas mul kaua!