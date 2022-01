Loomaarst vastab: kogu tõde kasside ja koerte hambahooldusest

Lemmiku lugeja küsib

Mina tahaks rohkem teada hambapesust nii kassi kui koera puhul, sest infot on seinast seina. Eriti kasside puhul olen lugenud, kuidas mõned kogenud kassipidajad ütlevad, et hambaid pesema ei pea. Samas on minu 6aastasel kassil nüüd hambakivi ja mõni ige punetab, sestap loomulikult pean arstile minema. Koerale on jällegi tuhandeid erinevaid hambaid puhastavaid maiuseid, aga kas peaks ikkagi hambapesu ka päevaplaani võtma ja kui, siis mitu korda ja mis ajal oleks hea, teades, et söögiajad on hommik ja õhtu.

Vastab loomaarst Kertu Kivirand PetCity loomakliinikust

Tänapäeval on lemmikloomade suuõõne tervise kohta teada piisavalt, et ükski loomaarst ega kasvataja ei tohiks enam hambapesu tähtsust alahinnata. Koertel ja kassidel tekivad hambaprobleemid täpselt samamoodi nagu inimestel, kui nende hambaid regulaarselt ei harjata. Teiseks eluaastaks on suuõõnehaigusi 70% kassidest ja 80% koertest.

Esmalt koguneb hammastele hambakatt ehk suuõõne bakterid. See põhjustab igemepõletiku teket. Hambakatu mineraliseerumise tulemusel tekib ajapikku hambakivi, mida enam harjamisega eemaldada ei saa. Põletik süveneb kuni hambaümbruse kudede põletikuni (periodontiit) ning hambajuure alla võib tekkida mädapaise või hammas võib murduda või suust välja kukkuda. Igemepõletik võib harjamisega tagasipööratav olla, kuid periodontiidi raviks on juba hamba eemaldamine anesteesias.

Põletik suuõõnes on organismi kurnav krooniline haigus ning on seotud paljude teiste probleemidega nagu südame-, neeru- ja maksahaigused, suhkrudiabeet, kasvajad. Hambakivi saab eemaldada loomakliinikutes üldnarkoosis, mille vältel viiakse läbi kogu suuõõne põhjalik ülevaatus, kaardistamine ja hooldus. Kahjuks pakutakse mõnel pool ka ärkvel olekus «hambakivi eemaldust», kuid tegu on pelgalt hamba pinnal nähtava kivi osalise eemaldamisega, millel ei ole tervistavat efekti ning mida ei saa puhta südametunnistusega kellelegi soovitada. Hambakivi eemaldus tuleb teha anesteesias ja puhastada ka igeme serva alt, kus paiknev katt ja kivi ei ole silmaga nähtav ega anesteesia ja spetsiaalsete vahenditeta ligipääsetav, kuid põhjustab suurema osa põletikust.

Arvamused, et huntidel metsas keegi hambaid ei pese ja vanasti küll koertel hambaid ei harjatud, ei ole adekvaatsed argumendid. Hundi eluiga metsas on kordades lühem kui kodusel koeral ning sageli surevad nad nälga just hambahaiguste tagajärjel. Suuõõnehaigused jäävad aga sageli märkamata, kuna looma suud põhjalikult üle vaadata võib olla keeruline ning loom ei näita valu ega ebamugavust välja. Hambapõletiku ega -murru tagajärjel loomad söömist ei lõpeta, ehkki pidev valu ja infektsioon põhjustab kannatusi.