Koer pääses rihmast lahti ja hoolimata pererahva kutsetest ja keeldudest, koer ei peatunud ega tulnud tagasi. Peale otsimist nähti koera mudasele saarekesele takerdununa. Kuna oodata oli tõusu, oli vaja tegutseda kiiresti, et koer ei upuks. Millie kutsete peale ei tulnud, vaja oli tõhusamat plaani.



Geniaalse lahendusena riputati lennudrooni külge vorstike ja pusimist saatis edu, koer Millie meelitatigi sel moel 300 meetri kaugusele turvalisele alale. Perenaine sai oma koera ilusti tagasi ja on ülimalt tänulik, et päästjad nii kavala ja tõhusa nipi peale tulid.