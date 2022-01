Jääkarud matkasid lemmikuks saanud sööklatoidu pärast 600 kilomeetrit

Inimesed toitsid mõmmikuid meeleldi, aga kohalikud ametnikud pidasid oluliseks et metsloomad oma loomulikus keskkonnas, mitte linnas, elaksid. Loomad viidi helikopteriga tundrasse, et nad saaksid taas iseseisvalt jahti pidama hakata ja ühe karu käpa külge kinnitati isegi jälgimisseade, et nende liikumist jälgida. Kuid 18 päeva hiljem ilmusid kiskjad Jamalisse tagasi.