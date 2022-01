SÜDAMLIK VIDEO ⟩ Tere, väikseke, ma olen sinu isa

Väike lõvikutsikas on senised elupäevad veetnud koos oma emaga ja loomaaia töötajate meelest oli aeg lasta terve pere omavahel kokku. Uhke ja armastav lõviisa ei jaksanud ära oodata, et oma pojaga lähemalt tutvust teha. Ülimalt hellatundeliselt laskub uhke lakaga isa poja ette põlvili, et temaga lõpuks ometi silmast silma tuttavaks saada.