RIIK JAHIB INIMESTE LEMMIKLOOMI ⟩ Hongkongi valitsus käskis hukata 2000 hamstrit

Otsus tehti pärast seda, kui Pet Bossi nimelise lemmikloomapoe müüja delta tüvega nakatus. Müüja haigestumise järel tehti koroonatestid ka müügil olnud loomadele ning saadi teada, et ka 11 hamstrit oli koroonasse haigestunud. Võimude sõnul on alust arvata, et hamstrid said koroona just müüja käest. Poes müügil olnud teist liiki loomad, nagu näiteks jänesed ja tšintšiljad, ei ole positiivseid testitulemusi andnud.