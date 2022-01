HARULDANE ⟩ Indias sündis väga veidra välimusega vasikas

Vasikal on nimelt kaks pead, kaks suud, kaks kõrva ja neli silma. Kuigi ta oli sündides elus, on ekspertide sõnul tema pikaajaline ellujäämise tõenäosus siiski väga väike.

Tripura osariigi põllumajandusministeeriumi ametnik Dr Pritam Sarka sõnas, et tegu on väga haruldase sündmusega. Selliseid juhtumeid on Indias hiljaaegu olnud veelgi, arvatavasti on tegu ülearetamise tulemusega.