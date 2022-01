Lühikesed päevad ja sombune ilm on tuju nulli viinud? Sellisel juhul oled sattunud täpselt õigesse kohta! Sinu ees on 12 imevahvat pilti notsudest, mida vaadates on garanteeritud, et suunurgad tõusevad üles. Ära raiska aega ja viska ruttu pilk peale!