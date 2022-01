PÄEVAKÄPP ⟩ Kaunis Ingel otsib päris oma pesa

Ingel leiti Narvast kiibistatuna, kuid kahjuks oli kiip registreerimata. Samuti oli kiisu kohe väga sõbralik, mistõttu võib arvata, et tegu on kindlasti kellegi kodukassiga. Kahjuks talle kui endisele kodukassile mõjus Pesaleidja vabapidamistuba väga stressirohkelt ja talle leiti seetõttu hoiukodu.

Aja jooksul kohaneti ja n-ö jagati territooriumid ära. Vanemad olijad kehtestasid ennast ja panid ta paika ning öösiti on nüüd teisest toast kuulda aegajalt suurt mängumöllu. Suurim probleem on õrna ühesilmse Leandraga, kellega nad üldse läbi ei saa. Ingel lihtsalt ründab teda ja seetõttu vajab Inku kas uut hoiukodu või päriskodu.

Anna märku, kui soovid Ingliga edasi tegeleda. Ning ole valmis, et see kass oma armsusega su südame päriselt endale võidab - nii on ta teinud oma praeguse hoiukodu perenaisega. Kurb on loobuda temaga koos diivanil lebamisest ja vilinaga nurrust.