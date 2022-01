Tartumaal puu otsas turninud mäger osutus hoopis pesukaruks

Tartu Jahindusklubi tegevjuhi Tõnu Petersoni sõnul on armas loomake Põhja Ameerikast meile levinud inimese vastutustundetu tegevuse tulemusena. «Tänu kasvandustest põgenemisele ja tahtlikule sissetoomisele on ta jõudnud Euroopasse ja näiteks Saksamaal laialt levinud» ütles Peterson. «Eestis on pesukaru võõrliik ja vastavalt kehtivale korrale tuleb Eesti loodust ohustavad võõrliigid loodusest eemaldada. Vastavad meetmed on rakendamisel.» lisas ta.

Ka Keskkonnaamet teavitab, et tegu on võõrliigiga, kelle pidamine on Eestis keelatud. Lähim levikupiir on Leedus ning kõik seni Eestis leitud pesukarud on siia inimese poolt toodud või siia toodud lemmikloomade järeltulijad. Pesukarude ost, müük, paljundamine ja pidamine ei ole lubatud.