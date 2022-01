Mandariinparte, ilmselt kauneimad linde planeedil, on nähtud ka Eestis

Linnud on väga kirevad. Neil on punane nokk, silmade juures valge poolkuu, peamiselt oranž nägu ja uhked «vurrud». Rinna küljed on pronksjad, rind lilla. Selja ülaosa on sinine ja selle all kaks oranži purje, mis meenutavad paadi purje. Kirevad on vaid isaslinnud, emased on oluliselt tagasihoidlikuma peamiselt hallides toonides sulestikuga.