PÄEVAKÄPP ⟩ Leebe paikass Karhu otsib oma inimest

Hoiukodusse kolis ta 9.01.22. Alates esimesest kohtumisest on ta usaldanud hoiukodu inimesi, sest üle kõige armastab ta paisid ning lähedust. Juba esimesel päeval lasi ta ennast kõhu alt paitada ning oma uhke kasuka eest hoolitseda. Samuti laseb ta endaga muud vajalikud iluprotseduurid ära teha, isegi kui need talle ebamugavad on - leebe kiisuna teeb ta vaid kurva «mjäu» ning laseb endaga edasi toimetada. Uues keskkonnas võib ta esialgu olla natuke tagasihoidlik, aga kes meist poleks kuid paisessioonid toovad temas täieliku nurrumootorist memmeka välja.