USKUMATU ⟩ Maine Cooni tõugu kass kasvas tõeliseks hiiglaseks

Maine Coon on teatavasti maailma üks suurimaid kodukassi tõuge. Isased kaaluvad 6–8 kg, emased 3,5–6 kg. Täiskasvanud kassi kõrgus jääb vahemikku 25–40 cm ja pikkus ninast sabaotsani on kuni üks meeter.

Selle Maine Cooni tõugu kassi nimega Kefir perenaine aga paljastas väljaandele Bored Panda , et tema peaaegu 2-aastane hiirekütt kaalub suisa 12 kilogrammi ning usutavasti võib ta veelgi kasvada.

Venemaal Starõi Oskolis elav Kefir on perenaise sõnul aga sellegipoolest suurepärase iseloomuga tagasihoidlik kodukass, kes pole kunagi mööblit hävitanud ega pahandust teinud. Ainuke mure on tohutu kogus karva, mida ta endast igapäevaselt maha jätab ning ka tema toitumisharjumused on üsna nõudlikud - krõbinatest loobus ta juba pojana ning sööb ainult päris liha.