PÄEVAKÄPP ⟩ Kodupakkumisi otsib äärmiselt malbe iseloomuga Puravik

Uudishimulik ja malbe Puravik on ideaalseks pereliikmeks nii ees ootavate kiisudega kodule kui ka ainsaks neljajalgseks. Tema malbe olemus teeb vajadusel ravi manustamise või pesemise ääretult lihtsaks, sest kiisu ei anna käpaga ega hammusta isegi kõige ebameeldivamas olukorras.

Kiisupoiss on saanud parasiitidevastast tõrjet ning ees on ootamas reis kliinikusse, et saada kiibistatud ja kastreeritud. Kodupakkumisi ootab ta sellegipoolest juba nüüd! Kui Puraviku ootusrikas pilk su südame võitis, saad täita loomasoovija küsimustiku siin ning ta hoiukodu võtab sinuga esimesel võimalusel ühendust ja kutsub tutvuma!