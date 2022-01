VIDEO ⟩ Naine ulub huntidega võidu, loomade reaktsioon on tõeliselt üllatav

Loodussaadete juhil, tulihingelisel looduskaitsjal ja sotsiaalmeediastaaril Anneka Svenskal on huntidega olnud väga eriline side juba lapsest peale. «Tunnistan, et olin väga veider laps. Fantaseerisin libahundiks olemisest,» on naine oma YouTube'i kanalil rääkinud.