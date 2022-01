Loomaarst vastab: miks kass õuest tuppa tulla ei taha?

Kassid jäävad sageli lahtise ukse vahele seisma ja mõtisklema, kummale poole minna. Päris kindel, miks see nii on, ei saagi olla. Võimalik, et kassil on ukse vahelt parem vaade ümbritsevale. Ta võib tahta oma territooriumi üle valvet pidada, mida läbi kinnise ukse teha ei saa. Liikumisvõimaluste vabana hoidmine suurendab nende turvatunnet.