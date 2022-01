NELJAS KORD MAAILMAS ⟩ Suurel Vallrahul püüti videole äärmiselt haruldane vikerkaarevärvides kaheksajalg

Tema rõõmukarjeid on kuulda isegi vee all ja läbi sukeldumismaski. Shackleton ütles, et see kaheksajalg veedab üldiselt oma elutsükli avaookeanis, nii et on üliharuldane võimalus teda riffil näha. «Teda päriselus näha on kirjeldamatu, ma olin tema liigutustest täielikult lummatud. Ta justkui tantsiks voolava keebiga läbi vee,» ütles Shackleton. «Erksad värvid on lihtsalt nii uskumatud, et temalt ei saa pilku pöörata. Tants läbi vee.»