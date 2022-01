Verejanuline hallorav terroriseeris linnaelanikke ja hammustas vähemalt 18 inimest

Kümnetel linnaelanikel jäid kätele haavad pärast seda, kui hall orav neid hammustas ja kriimustas. Orav sai filmi «Gremlins» kurja tegelase järgi hüüdnime «Triip». Vihane näriline ründas kõiki, sealhulgas pensionäre, lapsi ja lemmikloomi.

Orava terror sai lõpu, kui 65-aastane Corrine Reynolds ta humaansesse lõksu püüdis ja Kuninglikule Loomakaitseühingule üle andis. Pensionär otsustas, et ta peab tegutsema, kui nägi sotsiaalvõrgustikes palju teateid orava rünnakust.

Üheksa lapselapse vanaema toitis looma suvest saadik ning orav käis regulaarselt tema aiast toitu ja peavarju otsimas. «Ma kardan, et see on inimeste suhtes ebasõbralik orav. Ta on vihane ja ma hakkan kahtlustama, et tema peas on midagi valesti, näiteks kasvaja,» rääkis ta. Vaatamata orava aitamisele, hammustas orav ka Reynoldsit käest.

Reynoldsi sõnul hingasid Buckley elanikud kergendatult, kui teadsid, et on taas ohutu. «Orava üleandmine oli hirmus. Pidin ta puurist välja tooma, et anda ta Kuninglikule Loomakaitseühingule. Tegime seda minu vannitoas, kuna ei saanud riskida, et laseme loomal uuesti põgeneda. See oli päris naljakas, me põlvitasime vannitoa põrandal ja üritasime orava hambaid vältida. See oli mu elu pikim 15 minutit,« kommenteeris vanaproua.

Naise sõnul hammustas orav samas piirkonnas eakat naist. Ühel mehel hammustas ta pea veriseks. Linnaelanikud kirjutasid oma kohtumistest oravaga linnakese sotsiaalmeedia lehel. Üks naistest kirjeldas, et orav ründas tema kasse.

Kuninglik loomakaitseühing kinnitas, et orav tuli surmata, kuna tema loodusesse tagastamine oleks ebaseaduslik. Heategevusorganisatsiooni pressiesindaja ütles: „Kahetsesime tema surmamist, kuid meil ei olnud muud valikut. 2019. aastal toimunud juriidilised muudatused muutsid halloravate loodusesse laskmise ebaseaduslikuks. Me ei ole selle sellega nõus ja oleme sellele vastu, kuid peame seadust järgima. Halloravate leviku humaanseks ohjeldamiseks on palju võimalusi ja kutsume inimesi üles neid mitte püüdma.»