Norralased taastavad kalade populatsiooni dünamiidiga

Kaluritel oli hea meel võimude otsuse üle toetada kohalike vete elanike arvukuse taastamist. «See on suur samm edasi. Ma olen väga õnnelik. Tammi hävitamine tuleb kasuks jõe tervisele ja kalade paljunemisele,» kommenteeris Norra kalastusklubi Gudbrandsdal Sportsfiskeforening liige Thor Solbakken.

Viimased viis aastat on Solbakken teinud kampaaniat 100-aastase tammi lammutamiseks, mida pole kasutatud umbes 50 aastat. «Oluline on väikejõgede eest hoolitseda. Seega tagame oma linnale soodsa tuleviku,» lõpetas ta. Kampaania korraldajad usuvad, et veevoolu blokeeriva konstruktsiooni puudumine soodustab paljude kalaliikide sigimist.