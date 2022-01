Haruldase haigusega kass vajab abi raviarve tasumisel

Õnneks kasvajat pole tuvastatud, kuid leitud suurtes kogustes selliseid rakke, mis viitavad kroonilisele ülitundlikkusele - lümfoplasmatsüüdid. See täheendab, et tegemist on kroonilise protsessiga, mille puhul enda immuunsüsteem tagandab enda kudesid ning põhjustab nende põletiku. Neptunile kirjutati välja antibiootikumid, kuid tekkis küsimus, kas seda haigust saab ravida ning kuidas. Siiani on antibiootikum natukene aidanud, kuid mitte täielikult. Järgmiseks sammuks on MRT, et välistada ka mujal võimalikud kasvajad, kuid ka see on ääretult kallis ettevõtmine, seega vajaks armas Neptun väga abi, et protseduuriele minna! Neptunist saad lugeda täpsemalt siin. Annetamiseks vajaliku info leiad siit. Juba praegu on kassi kliinikuarve 759,66€ suurune. Püsiannetajaks on kõige mugavam hakata Pesaleidja kodulehel olevate pangalinkide abil.