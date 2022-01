Kass kannab nime Marvin ja võib tekkida küsimus, mis siin pildil ikkagi täpsemalt toimub. Mitmed Redditi kasutajad kahtlustasid, et tegu on sootuks fototöötlusega.

Filippo paljastas aga väljaandele The Dodo tegeliku tõe. «Kassid on väga plastilised loomad. Minu õe ranne on lihtsalt kassi parema käpa all koheva kasuka all peidus,» lahendas ta mõistatuse.