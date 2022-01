USKUMATU! ⟩ Venelanna kasvatas enda sõnul hundi koeraks

Hunt, kes kannab nime Kira, on Alida juures üles kasvanud kutsikast peale. Ta jõudis naise hoole alla olles kõigest 28 päeva vanune. Ka hundi ema oli üles kasvanud n-ö kodustatuna, kuid ta hülgas oma pojad kohe pärast sündi, seega ei saaks Kira tõenäoliselt looduses omapead hakkama ning tema ainus võimalus ellu jääda ongi elada inimese hoole all, vahendab PICTOLIC .

Alida sõnul on hunt väga hella iseloomuga, ei ründa kedagi ning saab eriti hästi läbi just lastega, näiteks tema enda 7-aastase pojaga.

Alida sõnul peatatakse teda tihti tänaval, kui ta hundiga jalutab (kes on alati rihma otsas) ning soovitakse koos selfie't teha. Sotsiaalmeedias on paljud inimesed mõistagi nii hundi kui Alida pärast mures, sest hunt on ikkagi kiskja ja sel moel hundi pidamine võib olla väga ohtlik.