ERAKORDNE TOETUS ⟩ Sillamäelt päästetud koertele annetati 20 000 eurot

Mitte kunagi vareme i olnud varjupaik korraga vastu võtnud nii suurt hulka koeri, kuid praeguseks on selgunud, et see risk tasus end kuhjaga ära. Seda hoolimata asjaolust, et veterinaarsel ülevaatusel selgus, et pea kõigil koertel oli tervisega muresid: paljudel olid silmaprobleemid, kümnel loomal ravimata silmatraumad ning ühel koeral tuli silm eemaldada. Enamus vanemaid koeri vajasid hambaravi, osad ka suukirurgiat, paar looma ortopeedi- ja neuroloogi abi. Ligi pooltel koertel avastati nabasong, lisaks tehti koertele enne uude koju minekut kõik tavaprotseduurid - vaktsineerisime, kiibistasime ja steriliseerime/kastreerisime.