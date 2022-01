Kassituba vajab abi hiiglasliku elektriarve tasumisel

Elektri hinna hüppeline tõus on pannud MTÜ-le ja kassitoa elanikele aga paraja põntsu, sest kui muidu on kassitoa elektriarve olnud 350 euro ringis, siis nüüd oli see pea 1000 euro suurune. «Talvekuudel tuleb ikka arvestada suuremate elektriarvetega, kuid sellistega ... viimane elektriarve lõi meie kontole suure augu,» kirjutavad kassitoa vabatahtlikud sotsiaalmeedias .

Lisaks sellele palutakse ka rahalist tuge. «Kuigi arve on tohutu, peame siiski olema tänulikud, et meil on see võimalus kasse päästa ja loodame, et tuled siin meile appi.»