Peaaegu alati on kassitoas vähemalt üks kass, kes absoluutselt ei taha lasta vabatahtlikel koristada ja asjalik olla, vaid eeldab, et kogu kassitoas veedetud aeg peaks ainult talle pühendatud olema. Praegu on selleks tegelaseks imearmas Max. Ja tõepoolest, kohe, kui kassituppa sisse astuda, hakkab Max ennast kõige vastu nühkima, nõudes lõpmatuseni paisid ja nurrudes nii kõvasti, et ajab kõik teised kassitoa elanikudki üles.