PÄEVAKÄPP ⟩ Hoolivat kodu otsib imearmas väike Äikseke

Kassitoas on Äikseke veidi hirmunud ja pidevalt õrnalt stressis - ilmselt tekitavad kassikese varasemad läbielamised talle veel palju ärevust, nii et mõnikord Äikseke piiksub veidi. Kassitüdruk on aga sõbralik ja laseb ennast paitada, samuti leiab ta endas piisavat rahu, et vahepeal mõni mõnus uinak teha. Soovime, et imeline Äikseke saaks endale leida turvalise ja stabiilse päriskodu, kus ennast armastatuna tunda. Kindlasti on Äikseke ükspäev paimaias, nurruv ning eriti tänulik kiisu.