PÄEVAKÄPP ⟩ Kodu otsib armas väike Iris, kellel puudub üks käpp

Elu keerdkäigud on Irise ilma jätnud ühest tagakäpast. Kindlasti põhjustab see kallile Irisele mõningaid väljakutseid, kuid see ei takista teda unistamast oma soojast päriskodust. Kassitoas on Iris pidevalt hirmunud ja veedab terve päeva omaette pesakeses. Ta hakkab värisema kui mõni kahejalgne tema juurde tuleb, kuid õrnad silitused ja rahulik vestlus aitavad Irisel veidi rahuneda.