ŠOKEERIVAD KAADRID ⟩ Inglismaal hukati linnugripihirmus terve kanala

«Linnugripijuhtumite arv on kasvamas nii kommertsfarmides kui ka kodupidamistes. Hetkel on suureks murekohaks Lincolnshire,» rääkis Middlemiss BBC-le. Peamiseks nakkusallikaks on veterinaari sõnul rändlinnud, kuid haigus võib levida ka inimeste riiete ja jalanõude kaudu.