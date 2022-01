Maaülikooli loomakliinikut tabas elektrikatkestus

5. jaanuaril kell 21.25 teatati päästeametile, et Tartus F. R. Kreutzwaldi tänaval veterinaarapteegis ja väikeloomakliinikumi osas läks vool ära ja koridoris on suits. Kliinikumis oli sees kolm kassi ja väiksemat koera. Päästjad selgitasid kiiresti välja, et kärssas hoones oleva alajaama kõrgepinge kaabel. Voolu välja lülitamisel sumbus põleng ise. Riket jäid parandama kohale saabunud elektrikud.