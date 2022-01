PÄEVAKÄPP ⟩ Oma sooja pesa otsib Jõhvist pärit Jõhvikas

Samuti on loodus andnud talle väga ilusa kasuka. Kiisuneiul on ka armas komme hoida keelt suust väljas. Kes teab, ehk oli ta oma varasemas elus sõber mõne koeraga, kellelt ta selle naljaka harjumuse õppis.

Jõhvikas sooviks väga saada (hoiu)koju, kus talle antaks piisavalt ruumi, palju süüa ning hulgaliselt armastust, sest just seda viimast see armas kassipreili vajaks kõige rohkem. Hetkel on ta pisut arglik ja vaatab veel inimesi ettevaatliku pilguga, kuid mõned hellad paid on ta juba vastu võtnud. Küll väikse värina saatel, aga suur edusamm on see ikka!