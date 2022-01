ANDEKAS LEMMIK ⟩ Mitut pilli mängiv koer teeb nii mõnelegi bändimehele silmad ette

Kaheaastane Vendéen'i väike basset-grifoon Brita on üks väga energiline tegelane, kuid mitte ainult – tänu sellele on tal õnnestunud õppida mängima lausa mitut pilli, trummi ja tamburiini.

Tõsi küll, trummi asemel on ta praegu harjutanud kausi peal. «Kuna tal on energiat lihtsalt nii üleliia palju ja ta vehib kogu aeg oma käppadega, siis ma lihtsalt avastasin, et seda on hea ära kasutada ja maiust anda selle peale, kui ta käppadega vehib. Siis juba lisasin sinna selle kausi ja nii see läks. Ta haaras sellest hästi kiirelt kinni ja sai aru, mida tegema peab,» rääkis Brita perenaine Marilin Lemmikule. Lisaks Britale kuulub perre veel teinegi koer, 6-aastane cane corso Tosca (pildil).