FOTOD ⟩ Põhja prefektuur tunnustas parimaid koerajuhte ja politseikoeri

«Heade saavutuste ja tulemuslike avastuste taga on kümneid tuhandeid tunde pühendunud tööd. Koerajuhi amet on politseis üks raskemaid, kuna see nõuab väga palju kannatlikkust ning aega koera kasvatamisel ja treenimisel. Natalja ja Julia on väga kogenud koerajuhid, kes teevad oma tööd hinge ja hasardiga ning nende koerad näitavad töövõite aastast aastasse,» tunnustas tublisid kolleege Põhja prefektuuri koertegrupi juhtivkoerajuht Erkki Aivola.

Politseikoer Sharky on kuueaastane belgia lambakoer malinois, kes valiti Põhja prefektuuri parimaks patrullkoeraks ka kahel eelneval aastal. Sharky perenaine Julia Eesalu nimetati parimaks koerajuhiks juba kuuendat korda. Varem on Põhja prefektuuri parima partrullkoera tiitli kolmel korral saanud Julia eelmine teenistuskoer Macho. Macho saadeti 2019. aastal pidulikult pensionile ja ta elab Julia kodus.

Sharky läinud aasta suurimate saavutuste seas on hooldekodust kadunud eaka mehe elu päästmine, kuriteopaigast olulise asitõendi leidmine ja liiklusõnnetusse sattunud autost narkoainete avastamine. «72-aastase mehe otsingutesse oli kaasatud suur ressurss, kuna tema elu ja tervis olid ohus. Kohal oli patrullpolitseinikud, kopterimeeskond ja koerajuht koeraga. Julia ja Sharky ei andnud alla ka siis, kui jäljed kadusid. Otsingud kestsid kokku 11 tundi, kuid inimene leiti elusana üles, mis on alati kõige suurem rõõm ja töövõit,» rääkis Aivola.

Kaheksa-aastase vene jahispanjeli Raita jaoks on see oma töösuuna kategoorias viies tiitlivõit. Natalja Potaptšuk valiti parimaks narkokoera juhiks 11. korda.

«Raita on pisike ja armas, kuid tema nina on võimas vahend erinevate narkoainete avastamiseks. Sel aastal kaasati Raita erinevatesse operatsioonidesse ning tänu tema ja Natalja tööle on avastatud suures koguses erinevaid narkoaineid. Ühes juhtumis üritasid narkokuriteos kahtlustavad peita keelatud aineid kohviveskisse, lootes, et kohvi tugev lõhn suudab koera eksitada. Kuid see plaan ei läinud läbi ja Raita leidis kohviveskist amfetamiini ning veel ühest peidikust suures koguses narkootilist ainet,» kirjeldas Aivola.