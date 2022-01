Loomaarst vastab: miks kass tuppa sirtsutab?

«Meie kass on harjunud ilusti liivakasti oma häda tegema. Üldiselt on ta tubase eluviisiga, aga suviti käib tihti ka õues (elame eramajas). Oleme tähele pannud, et tal on tekkinud üks veider harjumus. Nimelt kui toome kuurist küttepuud tuppa, siis käib nende peale pissimas. Millest selline käitumine võib tulla?»