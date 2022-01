Paavst Franciscus ütles, et laste asendamine lemmikloomadega «jätab meid ilma inimlikkusest». Ta on kindel, et sel viisil keelduvad inimesed säilitamast emaduse ja isaduse väärtusi, mis lõpuks viib tsivilisatsiooni närbumiseni, kirjutab väljaanne The Guardian.

«Täna näeme seda isekuse vormi. Näeme, et osa inimesi ei taha last saada. Mõnikord on neil üks laps, aga see on ka kõik. Aga neil on koerad ja kassid, kes asendavad lapsi. See võib inimesi naerma ajada, kuid see on reaalsus,» ütles paavst.