TUBLI TÖÖ ⟩ Tüdruku elu päästnud teenistuskoer Rikky pälvis tunnustust

Rikky on 3-aastane energiline Belgia lambakoer, kes töötab oma peremehe Aleksandriga peamiselt Tartus, kuid vajadusel ka mujal Lõuna-Eestis. Rikky erialaks on inimeste otsimine ning tänu teravale ninale ja kiiretele käppadele on ta leidnud mitmeid eksinud ja kadunud inimesi ning päästnud seeläbi nende elu.