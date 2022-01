PÄEVAKÄPP ⟩ Südametult Tartu tänavale hüljatud Julius otsib päris oma inimest

Kujuta ette, et oled pisike armas triibuline kassipoeg, kes küll veel pisut pelgab inimest, kuid on valmis natukese aja ja kannatusega oma kogu südame kellelegi pühendama. Kujuta ette, et keegi viibki su varjupaigast koju, kuid peab sind liiga arglikuks, nii et kui sa kogemata lahti unustatud aknast välja lipsad, siis ta ei tule sind isegi otsima. Kujuta ette, et pead vaid pooleaastasena iseseisvalt tänavatel vastu pidama terve suve ja sügise kuni külma talveni välja. Kujuta ette, et kui head vabatahtlikud su lõpuks käreda pakase käest sooja toovad, siis su endine omanik endiselt ei taha sind, sest temal on juba uus, sõbralik kassipoeg…