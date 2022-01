VIDEO ⟩ Piirivalvekaamera jäädvustas hundikarja katse Valgevene-Leedu piiri ületada

Kui varem on meedias räägitud Valgevene-Leedu piiri ületavatest immigrantidest, siis nüüd nähti ka hunte seda tegemas, kirjutab Medibas.

On üsna tavapärane, et hundid üle piiri liiguvad ja tihti on neid näha ka Valgevenest Leedu ja Läti poole liikumas. Teadlaste sõnul pole aga kõik piiriülesed liikumised tingitud elupaiga vahetusest, vaid liikuma paneb ka näiteks aktiivne jahihooaeg.