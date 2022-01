MIS SEE VEEL ON? ⟩ Harjumaal jäi rajakaamerasse segaduses ilves

Peetsalu sõnul on rajakaameratega tegelemine kallis hobi, kuid samas aitab vormis püsida. «Talveks võtan tavaliselt kaamerad koju puhkusele, olenevalt lume paksusest. Olen pensionil ja kasutan rajakaameraid enda lõbuks, et ei peaks enam mööda metsi kolama, aga rajakaamerad ajavad mind välja loodusesse kindlatel aegadel, et ma kodus vedelemisega laisaks ei läheks. See on doping tervisele, värske õhk, liikumine ja hea koormus südamele,» rääkis ta.