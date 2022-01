Selgus aasta loom 2022

Karude arvukus on Eestis viimased 15 aastat olnud tõusutrendis ning asurkonna seisundit võib pidada väga heaks. Samas tähendab suur arvukus, et tihenevad ka inimese ja karu kokkupuuted.

Pruunkaru (Ursus arctos) ise on inimpelglik ning pigem öise ja varjulise eluviisiga kiskja, mistõttu ei kohta teda looduses just tihti. Märke tema kohalolust võib aga leida sagedasti – käpajälgi metsateel, värskeid hunnikuid ja paraku vahel ka rüüstatud mesitarusid. Karu- aastal saame põhjalikuma ülevaate sellest, millist elu Eesti karud elavad, kui palju neid meie metsades on ning miks on nende arvukus kasvamas.