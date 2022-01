PÄEVAKÄPP ⟩ Mänguhimuline Hugo võlub ülima helluse ja sõbralikkusega

Hugo on iseloomult väga sõbralik ja eelistab inimestega koos aega veeta. Ta on julge kass, kes läheb ka täiesti võõrastelt inimestelt pai küsima. Talle meeldib väga kaisus magada ja enne uinumist käppadega sõtkuda. Oma pehmete käppadega suudab ta stressi minema peletada ja tagada hea une. Hugo on ka väga mänguline kassike, kes armastab oma mänguhiirega maadelda. Temas pole kübetki kurjust, mille poolest sobiks ta hästi ka lastega perre. Ilusti saab ta koos elatud ka kassi ja koeraga.

Välimuselt on Hugo pikakarvaline triibik, kellel tumedal taustal on heledad triibud. Silmad on poisil ererohelised ja kõrvade otstes on armsad tutikesed. Rohkem pilte Hugost leiad SIIT.