NUNNU JA NALJAKAS ⟩ Karubeebi jonnib ja ei taha magama minna

Uni on suur, aga nagu titad ikka, ei taha ka see karulaps magamaminekust kuuldagi. Kuid unise karubeebi tegemisi on armsalt naljakas jälgida. Väike tegelane künnab oma kõhukesega maad. Kuna silmad ei taha kuidagi lahti püsida, üritab karutita und minema peletada – sügab silmi parema tagajalaga. Kaval plaan, mis?

Karupoja leiab kivi ja mürab sellega. Vahest sobib see pea alla padjaks?

Tundub, et silmade sügamine siiski und minema ei vii. Niisiis püüab karu midagi muud ette võtta. Loomake leiab kivi ja üritab sellega mürada. Kuid kivi on suur – jõud ei hakka peale! Vahest kõlbab kivi padjaks? Ei kõlba, põse all on kõvavõitu. Kallistada ka kuidagi tuim.