PÄEVAKÄPP ⟩ Juba neli aastat oodanud Mister X otsib oma päriskodu

Kiisu veetis algul oma aega karantiinipuuris, seal olles sai selgeks, et kiisul on diabeet. Kass sai hoiukodusse, eraldi oma ruumi. Hoiukodu süstis insuliini kassile igal hommikul ja õhtul 2 aastat. Kuni selgus, et kiisu ei vaja enam insuliinisüste, tema veresuhkru taset tuleb vaid aeg-ajalt mõõta.

Kassidel on see õnn, et võivad diabeedist n.-ö peaaegu paraneda. Sellel teekonnal on tähtis on pakkuda talle kvaliteetset liharikast toitu. Kiisu sööb seda krõbinat, mida teised hoiukassid ja väga hea meelega ka toortoitu.

Pärast seda, kui ta enam süste ei vaja ja päris üksi oma toas ei pea olema, on ta muutunud tolerantseks ka teiste kasside suhtes. Samuti on kassil võimalus käia õues, kus ta püsib ilusti kodu lähedal (tema hoiukodu on eemal suurest teest ja naabritest). Kui hoiuinimene on õues lähedal, püsib Mister X tal kannul ja tuleb ka õues kutsumise peale ilusti juurde. Samuti ei karda ta oma pere koeri, need austavad ka teda ja tüli ei nori.

Mister X on rahulik ja suur (üle 6 kg) kass. Sülle võttes hakkab vaikselt nurruma, talle meeldib silitamine valitud kohtadest - pahameele vältimiseks, ära tema mõnusat karvast kõhtu näiteks katsu. Häälitseb väga vähe ja pahandusi ei tee. Kuna Mister X (omadele Mustu) karv läks suvel jälle väga pulsti ja kammida ja pulste lõigata ta endal ei lubanud, siis sai kõhualune ja rind arsti juures kerge rahusti all maha pügatud. Kiisu käis suvel ringi palja ülakehaga...

Tema kallal toimetada (kõrvu puhastada või ussirohtu anda) tuleb teha hästi rahulikult ja õrnalt, mitte jõuga, muidu ta lihtsalt vihastab ja a) putkab minema või b) lööb käpaga.

Mister X on kuninglik kass ja temaga tuleb käituda kuninglikult, st vaikselt ja aupaklikult. Rohtusid on pidanud see mehike ikka saama, sest pärast insuliinisüstide lõppemist hakkas teda kimbutama kõrvapõletik, mis ei tahtnud kuidagi taanduda. Kiisu käis poolteist aastat tagasi operatsioonil, kus eemaldati kõrvast kasvaja. Kõikidele seljatatud tervisemuredele vaatamata ei näe Mister X välja sugugi haiglane, ta on hoopiski on väärikas ja suursugune kass, kes sobiks teadlikule loomaomanikule.