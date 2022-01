6 tubast mängu ja tegevust koerale, kui õues on pakane

Väga raske on väsitada koera ainult jalutamisega. Mentaalset stimulatsiooni ei vaja ainult hüperaktiivsed koerad, vaid ka käpalised, kelle lemmik tegevus on diivanil põõnamine. See aitab ära hoida erinevad käitumisprobleemid (näiteks närimine) ning teeb su koera õnnelikuks.

Siin on mõned tubased tegevused ja mängud, mida saad teha koduste vahenditega:

1. Nuuskimismatt

Kõige lihtsam on puistada maiused maha ja lasta koeral need üles korjata. Põnevaks läheb aga otsimine näiteks nuuskimismatiga. Pinterestis on rohkelt õpetusi, kuidas matti ise valmistada.

2. Käterätikusse peidetud maiused

Pane maiused käterätikule, rulli kokku ja keera sõlme. Mida tugevama sõlme teed, seda kauem on koeral avastamist. See annab koerale pikemaks ajaks tegevust ja nii saad ise rahulikult raamatut lugeda.

3. Maiused muffinivormis

Lisaks maiustele on vaja muffinivormi ning tennisepalli. Pane maiused vormi ning pallid nende peale. Maiustuste kättesaamiseks peab koer pallid ümber ajama.

4. Maiused pudelis

Võta liitrine tühi veepudel ning võimaluse korral lõika pudelisse väiksed augud, kust maiused läbi mahuvad. Seejärel pane maiused sisse ning anna koerale avastamiseks. Sarnast mängu on võimalik teha ka munakarbiga. Tee karbile mitmeid maiusest natukene suuremaid auke ning sulge karp tugevalt teibiga.

5. Otsimismäng pappkasti ja WC-paberi rullidega

Täida pappkast tühjade wc-paberi rullidega, peida maiused sisse ja lase koeral avastada.

6. Uued trikid