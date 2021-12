USKUMATU ⟩ Hulkuma läinud koer ja metskits said nii suurteks sõpradeks, et isegi magasid teineteise kaisus

Valner ei avalda asukohta, kus lugu juhtus, sest mehe sõnul võib see metsikule elukale maksta mõnikord lausa elu. Siiski avaldab ta, et ligi kuu aega tagasi kodust plehku pannud koer on nüüdseks kodus tagasi. «Kitseke ilmselgelt igatseb veidi teistmoodi sõbrakest taga, aga Loomapäästegrupp on nõu ja jõuga nii metsaasukale kui hoolivale pererahvale toeks,» lõpetab ta postituse positiivsel noodil.