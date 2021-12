VIDEO ⟩ Kangelaslik kass päästis diivani alla lõksu jäänud sõbra

«Tom otsustas täna, et on hea mõte end diivani alla pressida,» kirjutab Liv klipi alguses ning seejärel näitab, kuidas kassil see õnnestub. Klipi jätkudes saab aga selgeks, et diivani alt välja Tom enam nii lihtsalt ei saa ning ta sirutab oma käppasid diivani alt nähtavale, lootes abi leida. Abistaja leidmiseks ei kulu õnneks kaua, sest majas elab ka teine kass – Tilly. Koos muusikaga meenutab järgnev stseen justkui lõiku mõnest põnevusfilmist. Nimelt tirib Tilly oma sõbra kangelaslikult diivani alt välja.